Один из крупнейших банков России стал партнёром ЦСКА

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Один из крупнейших банков России стал партнёром ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о начале сотрудничества с "Промсвязьбанком".

"Мы очень рады, что у нас появился новый сильный партнёр, один из крупнейших российских банков. ПФК ЦСКА всегда уделял и продолжает уделять большое внимание различным социальным проектам. И нам в этой связи очень импонируют значимость для общества той работы по продвижению спортивного образа жизни, которую ведёт ПСБ. Уверены, что наше сотрудничество принесёт взаимную пользу и расширит географию клиентов банка и поклонников "красно-синих" по всей стране", - прокомментировал сделку генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

По величине активов "Промсвязьбанк" входит в топ-10 российских банков. ПСБ - опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, партнёр ВС РФ.

ЦСКА в прошлом сезоне финишировал в РПЛ на четвёртом месте и сыграет в Лиге Европы.

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