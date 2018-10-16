Один из летних новичков "Барселоны" уже выразил желание сменить команду

Вингер каталонской "Барселоны" Малком, пришедший на "Камп Ноу" всего три месяца назад, уже желает покинуть клуб.

Так, по информации Football Espana, 21-летний игрок остался недоволен тем, что он не получил должного доверия со стороны главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде. Чтобы не остановиться в развитии из-за отсутствия игровой практики, бразилец готов будет сменить команду уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Малком сыграл за "Барселону" 2 матча, проведя в общей сложности на поле 25 минут игрового времени.

Напомним, "Барселона" намерена ограничить роль Роналдиньо и Ривалдо в клубе. | soccernews.ru