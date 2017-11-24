Один из лидеров "Арсенала" может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Star, на этом трансфере настаивает тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, ранее работающий с Озилом в "Реале".

Предполагается, что трансфер состоится следующим летом.

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