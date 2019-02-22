Один из лидеров "Арсенала" получил серьезное наказание от УЕФА

Французский нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт дисквалифицирован на три матча Лиги Европы.

Такое наказание на форварда наложил УЕФА за его удаление в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ (0:1). В той встрече француз получил красную карточку за удар соперника локтем.

Ляказетт уже пропустил ответный матч с БАТЭ (3:0), а также не сыграет в обеих встречах 1/8 финала с "Ренном".

В нынешнем сезоне 27-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов.

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