Один из лидеров "Арсенала" получил серьезное наказание от УЕФА

Теги арсенал лондоналександр ляказеттренн

Один из лидеров "Арсенала" получил серьезное наказание от УЕФА

Французский нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт дисквалифицирован на три матча Лиги Европы.

Такое наказание на форварда наложил УЕФА за его удаление в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ (0:1). В той встрече француз получил красную карточку за удар соперника локтем.

Ляказетт уже пропустил ответный матч с БАТЭ (3:0), а также не сыграет в обеих встречах 1/8 финала с "Ренном".

В нынешнем сезоне 27-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на одного из самых талантливых игроков "Ромы". | http://soccernews.ru

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