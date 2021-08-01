Один из лидеров "Аталанты" мечтает перейти в "Милан"

Фото: инстаграм Йосипа Иличича/Автор неизвестен

Словенский полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич хочет перейти в "Милан" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, Иличич уже договорился с "россонери" по условиям личного контракта. Впрочем, клубы пока не могут договориться между собой. "Аталанта" оценивает хавбека в 7-8 миллионов евро, но "Милан" хочет взять его в аренду с правом выкупа.

В прошлом сезоне 33-летний Иличич провел за "Аталанту" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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