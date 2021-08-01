Один из лидеров "Аталанты" мечтает перейти в "Милан"
Фото: инстаграм Йосипа Иличича/Автор неизвестен
Словенский полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич хочет перейти в "Милан" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, Иличич уже договорился с "россонери" по условиям личного контракта. Впрочем, клубы пока не могут договориться между собой. "Аталанта" оценивает хавбека в 7-8 миллионов евро, но "Милан" хочет взять его в аренду с правом выкупа.
В прошлом сезоне 33-летний Иличич провел за "Аталанту" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Милан" переключился на футболиста "Челси" из-за неудачи в переговорах по Влашичу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Жена Зинченко ярким способом сообщила футболисту пол их будущего ребенка (видео)
-
В "Локомотиве" сделали громкое заявление по главному тренеру
-
Дубль Игуаина принес победу клубу Бекхэма в МЛС
-
Кокорин провел мастер-класс по ударам с лета и ножницами (видео)
-
"Спартак" объявил заявку на матчи с "Бенфикой"
Лента новостей
-
"Красава" Евгения Савина не смогла выиграть третий матч подряд
-
Экс-тренер "Спартака" хочет возглавить ЦСКА
-
Жена Зинченко ярким способом сообщила футболисту пол их будущего ребенка (видео)
-
У Моуринью произошел конфликт с руководством "Ромы"
-
В "Локомотиве" сделали громкое заявление по главному тренеру
-
"Атлетико" предложил 50 млн евро за Лаутаро. "Интер" ответил
-
"Арсенал" проиграл "Челси" в товарищеском матче
-
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в матче РПЛ
-
Один из лидеров "Аталанты" мечтает перейти в "Милан"
-
"Лион" вступил в борьбу за чемпиона Европы
-
Арнаутович перешел в клуб Серии А
-
1
Названа причина ухода Шевченко из сборной Украины
-
Российский хавбек "Шальке" Михайлов отметился голевым действием в Германии
-
Дубль Игуаина принес победу клубу Бекхэма в МЛС
-
1
Кокорин провел мастер-класс по ударам с лета и ножницами (видео)
-
1
Роналду несколько лет назад отказался бить на спор в перекладину: названа причина
-
"Спартак" объявил заявку на матчи с "Бенфикой"
-
Стала известна сумма, за которую "Краснодар" купил Крыховяка
-
Семин высказался об уходе Шевченко с поста главного тренера сборной Украины
-
Ханси Флик высказался о присутствии в сборной Германии Мюллера и Хуммельса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17