Один из лидеров "Аталанты" страдает от депрессии

У полузащитника "Аталанты" Йосипа Иличича возникли психологические проблемы, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 32-летний словенец страдает от депрессии. По этой причине его отпустили на родину, не дожидаясь завершения сезона.

Сегодня "Аталанта" примет "Интер" в матче заключительного 38-го тура Серии А, а 12 августа бергамцы сразятся с ПСЖ в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне Иличич забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 34 играх.

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