Один из лидеров "Атлетико" готов перейти в "Арсенал"

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Один из лидеров "Атлетико" готов перейти в "Арсенал"

Ганский полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Партей готов перейти в лондонский "Арсенал", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист дал согласие на переход в испанский клуб и выразил надежду, что клубы сумеют достичь договоренности.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" не готов заплатить за Партея полную сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Впрочем, в рамках сделки в "Атлетико" может перейти французский форвард "канониров" Александр Ляказетт.

В нынешнем сезоне 26-летний Партей провел за "Атлетико" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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