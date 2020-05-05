Один из лидеров "Атлетико" готов перейти в "Арсенал"

Ганский полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Партей готов перейти в лондонский "Арсенал", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист дал согласие на переход в испанский клуб и выразил надежду, что клубы сумеют достичь договоренности.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" не готов заплатить за Партея полную сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Впрочем, в рамках сделки в "Атлетико" может перейти французский форвард "канониров" Александр Ляказетт.

В нынешнем сезоне 26-летний Партей провел за "Атлетико" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" готов этим летом продать шесть игроков. | http://soccernews.ru