Один из лидеров "Атлетико" может пропустить четвертьфинал Лиги Чемпионов.

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Один из лидеров "Атлетико" может пропустить четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Ганский полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Партей может не сыграть в четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист пропустит около трех недель из-за мышечного микронадрыва. Таким образом, хавбек может не успеть восстановиться к матчу с "быками" (13 августа).

В нынешнем сезоне 27-летний Партей провел за "Атлетико" 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Томас Партей отказал ПСЖ и "Арсеналу". | http://soccernews.ru
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