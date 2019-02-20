Один из лидеров "Атлетико" пропустит ответный матч с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов



Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

Форвард получил желтую карточку в первом матче с "Ювентусом", который проходит момент (счет 0:0, идет первый тайм).

Для Косты это предупреждение стало третьим в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов и он заработал одноматчевую дисквалификацию.

В нынешнем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта.

Не пропустите: Лидер "Ювентуса" пропустит оба матча 1/8 Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru