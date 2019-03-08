Один из лидеров "Атлетико" рискует пропустить битву с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов
Уругвайский защитник "Атлетико" Диего Годин может не сыграть в ответном матче Лиги Чемпионов с "Ювентусом", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, футболист получил травму четырехглавой мышцы правого бедра на тренировке. Сроки его возвращения в строй не разглашаются.
Напомним, что в первом матче "Атлетико" обыграл "Ювентус" со счетом 2:0, а один из голов забил Годин.
Встреча "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта.
В нынешнем сезоне 33-летний Годин провел за мадридский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.
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