Один из лидеров "Атлетико" заинтересовал "Ювентус"

Фото твиттер Сауля Ньигеса

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес может продолжить карьеру в Италии.

По информации Calciomercato, "Ювентус" хочет купить хавбека во время летнего трансферного окна.

Также на 26-летнего испанца претендуют "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Бавария".

"Матрасники" готовы рассмотреть предложения о продаже своего игрока за сумму более 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 41 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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