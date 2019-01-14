Один из лидеров "Барселоны" громко высказался о своем будущем

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Один из лидеров "Барселоны" громко высказался о своем будущем
Защитник "Барселоны" Жорди Альба заявил, что он по-прежнему не получал предложения от клуба о продлении контракта.

"В моей ситуации ничего не изменилось. Мой контракт действует еще год. Не знаю, что думает об этом клуб, но я остаюсь спокойным. "Барселона" должна решить, хочет ли сохранить меня. Я надеюсь остаться в команде, так как люблю ее, но все зависит от руководства клуба", - приводит слова Альбы Marca.

29-летний Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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