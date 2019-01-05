Один из лидеров "Барселоны" может пропустить ближайший матч

Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс рискует пропустить игру против "Хетафе".

Как сообщает Sport.es, игрок испытывает проблемы с желудком. Решение об участии будет приниматься перед матчем.

Поединок между "Хетафе" и "Барселоной" состоится 6 января в 22:45 по московскому времени.

В нынешнем сезоне на счету Бускетса одна голевая передача в 25 играх.

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