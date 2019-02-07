Один из лидеров "Барселоны" назвал сроки возвращения в строй
Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити заявил, что он надеется вернуться в строй в ближайшее время.
"Я сделаю все, чтобы принять участие в матче с "Лионом". Я очень хочу сыграть на "Стад де Лион" и вновь увидеть фанатов "Лиона", - приводит слова Умтити El Mundo Deportivo.
Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Лион" - "Барселона" состоится 19 февраля.
Напомним, что 25-летний Умтити перешел в "Барселону" два года назад именно из "Лиона". В нынешнем сезоне он провел всего восемь матчей и отдал один голевой пас. В последний раз француз выходил на поле в конце ноября.
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
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|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
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|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15