Один из лидеров "Барселоны" назвал сроки возвращения в строй



Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити заявил, что он надеется вернуться в строй в ближайшее время.

"Я сделаю все, чтобы принять участие в матче с "Лионом". Я очень хочу сыграть на "Стад де Лион" и вновь увидеть фанатов "Лиона", - приводит слова Умтити El Mundo Deportivo.

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Лион" - "Барселона" состоится 19 февраля.

Напомним, что 25-летний Умтити перешел в "Барселону" два года назад именно из "Лиона". В нынешнем сезоне он провел всего восемь матчей и отдал один голевой пас. В последний раз француз выходил на поле в конце ноября.

Не пропустите: Врач Месси рассказал о новой диете футболиста. | http://soccernews.ru