Один из лидеров "Барселоны" стал отцом в третий раз



Нападающий "Барселоны" Луис Суарес стал отцом в третий раз.

"Добро пожаловать, Лаути! Рад, что ты с нами! Ее мама хорошо чувствует себя, и счастлива, также, как и брат с сестрой. Всем спасибо за поздравления", – написал Суарес в инстаграме.

У 31-летнего Суареса уже есть двое детей. 8-летняя Дельфина и 5-летний Бенхамин.

В этом сезоне форвард провел 12 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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