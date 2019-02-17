Один из лидеров "Барселоны" вернулся в строй перед матчем с "Лионом" в Лиге Чемпионов
Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити восстановился после травмы и попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом", сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что 25-летний Умтити из-за травмы колена пропустил около двух месяцев.
Полностью заявка "Барселоны" выглядит так:
вратари: тер Штеген, Эскьета, Пенья
защитники: Семеду, Пике, Лангле, Мурильо, Альба, Умтити, Ваге
полузащитники: Ракитич, Коутиньо, Боатенг, Роберто, Видаль, Аленья
нападающие: Суарес, Месси, Дембеле, Малком
Матч "Лион" - "Барселона" состоится 19 февраля, и начнется в 23:00 мск.
Не пропустите: Дом новичка "Барселоны" обокрали во время матча с "Вальядолидом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Солари прокомментировал поражение от "Жироны"
-
"Реал" - "Жирона" - 1:2 (видеообзор матча Примеры)
-
Один из лидеров "Барселоны" вернулся в строй перед матчем с "Лионом" в Лиге Чемпионов
-
Гол Симеоне помог "Фиорентине" разгромить СПАЛ в Серии А
-
Рамос установил новый антирекорд Примеры
-
Молодая звезда "Ромы" отругал свою мать из-за соцсетей
-
2
Дубль Тадича помог "Аяксу" одержать крупную победу в чемпионате Нидерландов
-
2
"Реал" опозорился в матче с одним из худших клубов Примеры
-
Агуэро ярко высказался о шансах "Манчестер Сити" на трофеи
-
Английский клуб намерен купить игрока "Барселоны"
-
"Интер" нашел замену Икарди в Серии А
-
Отец Неймара сделал заявление о возможном возвращении в "Барселону"
-
1
Жена Икарди высказалась о срыве трансфера форварда в "Реал" по ее вине
-
2
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура
-
Масип стал девятым вратарем, который отразил пенальти от Месси в Примере
-
Бензема повторил французское достижение Примеры
-
Куртуа рассказал, почему Бэйл пропустил командный ужин "Реала"
-
Бывший одноклубник Роналду рассказал о работе португальца на тренировках
-
"Милан" намерен купить одного из самых перспективных игроков мира
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить гигантскую сумму за игрока "Наполи"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4