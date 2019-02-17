Один из лидеров "Барселоны" вернулся в строй перед матчем с "Лионом" в Лиге Чемпионов

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити восстановился после травмы и попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом", сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний Умтити из-за травмы колена пропустил около двух месяцев.

Полностью заявка "Барселоны" выглядит так:

вратари: тер Штеген, Эскьета, Пенья

защитники: Семеду, Пике, Лангле, Мурильо, Альба, Умтити, Ваге

полузащитники: Ракитич, Коутиньо, Боатенг, Роберто, Видаль, Аленья

нападающие: Суарес, Месси, Дембеле, Малком

Матч "Лион" - "Барселона" состоится 19 февраля, и начнется в 23:00 мск.

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