Один из лидеров "Барселоны" вернулся в строй после травмы

Теги барселонасамюэль умтити

Один из лидеров "Барселоны" вернулся в строй после травмы

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити восстановился после травмы и приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист занимался в общей группе с некоторыми ограничениями.

Стоит отметить, что француз пропустил около двух с половиной месяцев и в последний раз выходил на поле в конце ноября.

25-летний Умтити выступает за "Барселону" с 2016 года. Всего он провел за каталонский клуб 91 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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