Один из лидеров "Баварии" хочет покинуть команду в конце сезона

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Один из лидеров "Баварии" хочет покинуть команду в конце сезона

Полузащитник "Баварии"  Хамес Родригес заявил, что по окончании сезона планирует покинуть команду, утверждает Marca.

Родригес перешел в "Баварию" в 2017 году из "Реала" на правах аренды. Контракт рассчитан до лета 2019 года. У "Баварии" есть возможность выкупить футболиста за 40 миллионов евро.

Ранее отец полузащитника "Баварии" сказал, что Родригес, возможно, вернется в испанский клуб.

В текущем сезоне футболист участвовал в 13 матчах, отметился 3 голами и 1 ассистом.  

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