Один из лидеров "Баварии" мог заразиться коронавирусом

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Один из лидеров "Баварии" мог заразиться коронавирусом

Французский нападающий мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман помещен на карантин, сообщает официальный сайт клуба.

Некоторое время назад футболист контактировал с человеком, у которого был выявлен коронавирус. В связи с этим француз находится на самоизоляции дома. При этом, его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

24-летний Коман выступает за "Баварию" с 2017 года. Всего он провел за немецкий клуб 161 матч во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 35 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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