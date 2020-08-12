Один из лидеров "Баварии" может пропустить матч с "Барселоной"

Канадский защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис рискует пропустить четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов с "Барселоной", сообщает kicker.

По сведениям издания, футболист пропустил тренировку из-за проблем с приводящей мышцей. Решение о его участие в матче будет принято позднее.

Матч "Барселона" - "Бавария" состоится 14 августа.

В нынешнем сезоне 19-летний Дэвис провел за "Баварию" 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал девять результативных передач.

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