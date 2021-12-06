Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Барселоной"
Фото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен
"Бавария" не сможет рассчитывать на одного из ключевых игроков в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".
Как сообщает издание BILD, Йозуа Киммих пропустит матч против сине-гранатовых из-за коронавируса.
Также источника пишет, что главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн не планирует делать большой ротации в предстоящей встрече.
Игра между "Баварией" и "Барселоной" состоится 8 декабря. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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|Команда
|М
|О
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|32
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|2
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20