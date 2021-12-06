Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Барселоной"

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Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Барселоной"Фото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен

"Бавария" не сможет рассчитывать на одного из ключевых игроков в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

Как сообщает издание BILD, Йозуа Киммих пропустит матч против сине-гранатовых из-за коронавируса.

Также источника пишет, что главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн не планирует делать большой ротации в предстоящей встрече.

Игра между "Баварией" и "Барселоной" состоится 8 декабря. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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