Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
УЕФА оценила фол форварда "Баварии" Томаса Мюллера в игре против "Аякса" в двухматчевую дисквалификацию.
Таким образом, Мюллер не поможет команде в противостоянии с "Ливерпулем" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, что поединки между клубами запланированы на 19 февраля и 13 марта.
Мюллер в текущем розыгрыше ЛЧ провел шесть матчей и сделал одну голевую передачу.
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