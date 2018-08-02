Один из лидеров "Баварии" получил травму головы: фото



Французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери травмировался на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист ударился головой о штангу и был вынужден досрочно завершить занятие с забинтованной головой. В данный момент информации о состоянии игрока пока нет.

В прошлом сезоне 35-летний Рибери провел за "Баварию" 34 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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