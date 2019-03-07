Один из лидеров "Баварии" пропустит ответный матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"



Главный тренер "Баварии" Нико Ковач сообщил, что голландский нападающий Арьен Роббен пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

"Вчера Роббен повредил голень и не выйдет на поле в матче с "Ливерпулем". Коман близок к возвращению в строй. Надеюсь, что он сможет сыграть", - приводит слова Ковача официальный твиттер клуба.

Матч "Бавария" – "Ливерпуль" состоится 13 марта. Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена", и начнется в 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.