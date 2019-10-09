Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым

Ещё один клуб включился в борьбу за форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.

Как сообщают российские СМИ, 22-летний футболист стал трансферной целью "Вольфсбурга".

"Волки" могут предложить за россиянина около 6 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Соболев входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".

Нападающий "Крыльев" в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.

"Вольфсбург" по итогам семи туров занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая только от "Боруссии" М.

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