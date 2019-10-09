Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым
Ещё один клуб включился в борьбу за форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Как сообщают российские СМИ, 22-летний футболист стал трансферной целью "Вольфсбурга".
"Волки" могут предложить за россиянина около 6 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Соболев входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".
Нападающий "Крыльев" в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
"Вольфсбург" по итогам семи туров занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая только от "Боруссии" М.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1