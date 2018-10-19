Один из лидеров "Челси" не исключает вероятности переезда в Испанию

Теги челсипсжн'голо канте

Один из лидеров "Челси" не исключает вероятности переезда в Испанию

Французский полузащитник "Челси" Нголо Канте не перейдет в ПСЖ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист не намерен возвращаться на родину, так как намерен продолжить выступления за "Челси". Но, при этом, он может рассмотреть вариант с переходом в "Барселону" или "Реал". 

В нынешнем сезоне 27-летний Канте провел за "Челси" 10 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Реал" претендует на двух ключевых игроков "Челси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов