Один из лидеров "Челси" не исключает вероятности переезда в Испанию

Французский полузащитник "Челси" Нголо Канте не перейдет в ПСЖ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист не намерен возвращаться на родину, так как намерен продолжить выступления за "Челси". Но, при этом, он может рассмотреть вариант с переходом в "Барселону" или "Реал".

В нынешнем сезоне 27-летний Канте провел за "Челси" 10 матчей и забил 1 гол.

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