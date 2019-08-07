Один из лидеров "Челси" потребовал продать его в "Арсенал"

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Один из лидеров "Челси" потребовал продать его в "Арсенал"

Бразильский защитник "Челси" Давид Луиз потребовал продать его в "Арсенал", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист намерен перебраться в стан "канониров" в летнее трансферное окно, которое в английской Премьер-лиге закрывается 8 августа. Бразилец даже пропустил тренировку, пытаясь добиться трансфера.

Стоит отметить, что "Челси" не хочет продавать игрока, так как не имеет возможности купить ему замету из-за запрета на трансферы.

32-летний Луиз выступает за "Челси" с 2011 по 2014 годы, а также с 2016 года. Всего за лондонский клуб он провел 248 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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