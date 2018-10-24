Один из лидеров "Челси" продлил контракт с клубом

6 Теги челсимаркос алонсо

Один из лидеров "Челси" продлил контракт с клубомЗащитник "Челси" Маркос Алонсо подписал новое соглашение с лондонским клубом.

Новый контракт испанца рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что 27-летним испанцем активно интересуется "Реал".

"Я так счастлив остаться здесь и продолжать играть за одну из лучших команд в мире. Это были очень хорошие два сезона и я с нетерпением смотрю вперед", - сказал он. 

Читайте: "Челси" интересуется двумя форвардами из Серии А | soccernews.ru

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Комментарии

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Вахтанг

Короче я согласен,что я ДЫРЯВЫЙ

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Джамбон

Я тоже согласен,что ты ДЫРЯВЫЙ

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Вахтанг

корочи. ты РМ или кто там петух пишет я ваших матерей ибал! моисей там или еще кто пишет или другой кто опущеный барсафил. вы никто, ишаки! поэтому я вашим матерям на грудь ссал пока вы смотрели. скрывайтесь за чужими никами петушня дырявый это все что вы в состояние делать, свиной род

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Фанат РМ

Да не смеши ты ДЫРЯВЫЙ,пипирка у тебя ещё не выросла,чтоб ебать когото,а то ебал он,ебал

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Вахтанг II Дырявый

Ы

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