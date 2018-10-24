Один из лидеров "Челси" продлил контракт с клубом

Защитник "Челси" Маркос Алонсо подписал новое соглашение с лондонским клубом.

Новый контракт испанца рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что 27-летним испанцем активно интересуется "Реал".

"Я так счастлив остаться здесь и продолжать играть за одну из лучших команд в мире. Это были очень хорошие два сезона и я с нетерпением смотрю вперед", - сказал он.

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