Один из лидеров ЦСКА может перейти в европейский клуб

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в европейском клубе. Об этом сообщает Fotospor.

По информации издания, в игроке заинтересован "Галатасарай", который хочет приобрести футболиста после истечения контракта полузащитника с ЦСКА. Соглашение Дзагоева действует до конца июня 2019 года.

Турецкий клуб также интересуется Данте Риго ПСВ, Антуан Бернед ПСЖ, Мигел Луиш "Спортинг" и Маркус Хенриксен "Халл Сити". В приоритете - игроки, у которых контракт закончится в этом году.

"Галатасарай" занимает 2 строчку турнирной таблицы Суперлиги.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 7 матчах, отметившись 1 ассистом.

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