Один из лидеров ЦСКА может перейти в европейский клуб
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в европейском клубе. Об этом сообщает Fotospor.
По информации издания, в игроке заинтересован "Галатасарай", который хочет приобрести футболиста после истечения контракта полузащитника с ЦСКА. Соглашение Дзагоева действует до конца июня 2019 года.
Турецкий клуб также интересуется Данте Риго ПСВ, Антуан Бернед ПСЖ, Мигел Луиш "Спортинг" и Маркус Хенриксен "Халл Сити". В приоритете - игроки, у которых контракт закончится в этом году.
"Галатасарай" занимает 2 строчку турнирной таблицы Суперлиги.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 7 матчах, отметившись 1 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10