Один из лидеров ЦСКА может перейти в "Наполи"



"Наполи" проявляет интерес к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Его игра на Чемпионате Мира-2018 произвела впечатление на тренерский штаб неаполитанцев. Сумма трансфера может составить 20-25 миллионов евро.

На ЧМ-2018 27-летний Фернандес провел за сборную России 5 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас.

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