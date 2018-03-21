Один из лидеров ЦСКА вернется в строй в апреле

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Один из лидеров ЦСКА вернется в строй в апреле
Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о сроках своего восстановления после травмы.

"Когда ждать на поле? В одном из апрельских матчей. Знаю, что их у ЦСКА много, но к какому буду готов, сказать пока не могу. Работаю, чтобы вернуться!", - приводят слова Фернандеса российские СМИ.

Напомним, что футболист получил повреждение задней мышцы правого бедра 3 марта в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0).

В этом сезоне защитник провел за армейцев 31 матч во всех турнирах и отдал 5 голевых передач.

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