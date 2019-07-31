Один из лидеров "Динамо" перейдёт в клуб Чемпионшипа

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Один из лидеров "Динамо" перейдёт в клуб Чемпионшипа

В ближайшее время полузащитник Самба Соу покинет московское "Динамо", сообщают российские СМИ.

30-летний малиец продолжит карьеру в "Ноттингем Форест", который выступает в английском Чемпионшипе.

"Лесники" заплатят за футболиста около 700 тысяч евро.

Соу выступал за "Динамо" с 2017 года, сыграл 43 матча и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

Хавбек был ключевым игроком "бело-голубых", а в последнее время из-за конфликта с главным тренером Дмитрием Хохловым перестал попадать в состав.

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