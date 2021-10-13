Один из лидеров гладбахской "Боруссии" готов перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Дениса Закарии/Автор неизвестен

Голландский полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закария хочет перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист готов перебраться в каталонский клуб в летнее трансферное окно, когда истечет срок его контракта с "Боруссией". Таким образом, хавбек достанется "Барселоне" бесплатно. Также игроком интересуются "Рома" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 24-летний Закария провел за "Боруссию" пять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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