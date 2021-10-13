Один из лидеров гладбахской "Боруссии" готов перейти в "Барселону"
Фото: инстаграм Дениса Закарии/Автор неизвестен
Голландский полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закария хочет перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, футболист готов перебраться в каталонский клуб в летнее трансферное окно, когда истечет срок его контракта с "Боруссией". Таким образом, хавбек достанется "Барселоне" бесплатно. Также игроком интересуются "Рома" и "Ювентус".
В нынешнем сезоне 24-летний Закария провел за "Боруссию" пять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: "Барселона" теряет Араухо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Карпин высказался об отказе Дзюбы от сборной
-
Источник: "Барселона" продлила контракт с Педри. Отступные - как у Бензема
-
Менди сможет сыграть против "Шахтера"
-
Карпин рассказал, как относится к песне "Валера, Валера"
-
Боня: "Готова снова полюбить Карпина"
-
"Ньюкасл" нацелился на основного защитника "Баварии"
-
Один из лидеров гладбахской "Боруссии" готов перейти в "Барселону"
-
Джеко высказался о ничьей с Украиной в матче отбора ЧМ-2022
-
"Барселона" теряет Педри
-
Рангник готов уйти из "Локомотива" в "Ньюкасл"
-
Карпин рассказал, почему переделал кабинет Черчесова в массажную комнату
-
Карпин отреагировал на обнародование видео с включением песни "Валера, Валера!" в раздевалке
-
Холанд - приоритет "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно
-
Карпин рассказал, как Дзюба сообщил ему об отказе от вызова в сборную России
-
Вернер может перейти в "Ньюкасл"
-
Игроки сборной Украины раскритиковали условия проведения матча во Львове
-
Владельцы "Интера" назвали новым хозяевам "Ньюкасла" цену на клуб
-
Карпин рассказал, зачем он меняет капитанов в каждом матче
-
Карпин высказался о своем будущем в сборной России
-
Руни анонсировал фильм о самом себе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20