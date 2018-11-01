Один из лидеров "Интера" может вернуться к матчу с "Барселоной"

Бельгийский полузащитник "Интера" Раджа Наингголан близок к возвращению в строй после травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, хавбек может вернуться на поле в матче четвертого тура Лиги Чемпионов с "Барселоной", которой состоится 6 ноября.

Напомним, что хавбек травмировался в матче чемпионата Италии с "Миланом" (1:0).

В нынешнем сезоне 30-летний Наингголан провел за "Интер" девять матчей во всех турнирах и забил два гола.

Не пропустите: "Зенит" поборется за трансферную цель "Милана". | http://soccernews.ru