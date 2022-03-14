Один из лидеров киевского "Динамо" перешел в "Легию"

Фото: инстаграм Беньямина Вербича\Автор неизвестен

Сербский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич перешел в варшавскую "Легию", сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Польский клуб арендовал футболиста до 30 июня 2022 года. При этом "Динамо" утверждает, что с 1 июля хавбек вернется в клуб.

В нынешнем сезоне 28-летний Вербич провел за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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