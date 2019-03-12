Один из лидеров "Краснодара" назвал причину своего перевода в дубль

Теги краснодариван игнатьев

Один из лидеров "Краснодара" назвал причину своего перевода в дубль

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев рассказал, что руководство клуба перевело его в дублирующий состав за отказ подписывать новый контракт.

"Мне сделали определенное предложение, от которого я отказался. Не требовал каких-то гигантских денег. Просто напомнил о зарплатах некоторых других футболистов РПЛ в моем возрасте и предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться.

Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с "Краснодаром-2", - приводят слова Игнатьева российские СМИ. 

20-летний Игнатьев является воспитанником "Краснодара" и выступает за первую команду с 2017 года. Всего он провел за "быков" 27 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "В дубле и с новой машиной": известный журналист ярко высказался о ситуации с форвардом "Краснодара" Игнатьевым. | http://soccernews.ru

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