Один из лидеров "Ливерпуля" может пропустить матч с "Баварией"

"Ливерпуль" может понести еще одну потерю перед игрой с "Баварией" в Лиге Чемпионов.

Как сообщает Liverpool Echo, сегодняшнее занятие команды пропустил форвард Роберто Фирмино, что ставит под сомнение его участие в завтрашней игре.

В текущем сезоне Фирмино провел 34 поединка, в которых забил 11 голов и 5 результативных передач.

Игра между "Ливерпулем" и "Баварией" состоится завтра в 23:00 (мск).

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