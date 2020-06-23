Один из лидеров "Ливерпуля" обвиняется в сексуальном насилии

Блогер Понтсо Дламини заявила, что она подверглась сексуальному насилию со стороны полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.

"18 января 2020 года я подверглась сексуальному насилию со стороны Наби Кейта. Я сообщила об этом в полицию Манчестера и Мерсисайда. Я предоставила все доказательства, но полиция ничего не сделала", - написала Дламини в своем Twitter.

По словам девушки, она приехала в дом Кейта на вечеринку. В конце праздника он стал приставать к ней и предлагать деньги за секс. Позже она встречалась с друзьями Кейта, но не приняла извинений.

В нынешнем сезоне 25-летний Кейта провел за "Ливерпуль" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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