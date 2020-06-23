Один из лидеров "Ливерпуля" обвиняется в сексуальном насилии
Блогер Понтсо Дламини заявила, что она подверглась сексуальному насилию со стороны полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
"18 января 2020 года я подверглась сексуальному насилию со стороны Наби Кейта. Я сообщила об этом в полицию Манчестера и Мерсисайда. Я предоставила все доказательства, но полиция ничего не сделала", - написала Дламини в своем Twitter.
По словам девушки, она приехала в дом Кейта на вечеринку. В конце праздника он стал приставать к ней и предлагать деньги за секс. Позже она встречалась с друзьями Кейта, но не приняла извинений.
В нынешнем сезоне 25-летний Кейта провел за "Ливерпуль" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18