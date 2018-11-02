Один из лидеров "Манчестер Сити" травмировался в матче с "Фулхэмом"

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне получил травму в матче Кубка Лиги с "Фулхэмом" (2:0).

Хавбек получил повреждение в результате падения защитника соперника Тимоти Фосу-Менса на его колено. В ближайшее время бельгиец пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

Стоит отметить, что недавно де Брюйне пропустил два месяца из-за травмы и матча с "Фулхэмом" стал для него всего четвертым после возвращения.

В этом сезоне 27-летний де Брюйне провел за "Сити" четыре матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Не пропустите: Дубль Диаса вывел "Манчестер Сити" в четвертьфинал Кубка Лиги. | http://soccernews.ru