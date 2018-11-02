Один из лидеров "Манчестер Сити" травмировался в матче с "Фулхэмом"

Теги манчестер ситикевин де брюйне

Один из лидеров "Манчестер Сити" травмировался в матче с "Фулхэмом"

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне получил травму в матче Кубка Лиги с "Фулхэмом" (2:0).

Хавбек получил повреждение в результате падения защитника соперника Тимоти Фосу-Менса на его колено. В ближайшее время бельгиец пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

Стоит отметить, что недавно де Брюйне пропустил два месяца из-за травмы и матча с "Фулхэмом" стал для него всего четвертым после возвращения.

В этом сезоне 27-летний де Брюйне провел за "Сити" четыре матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Не пропустите: Дубль Диаса вывел "Манчестер Сити" в четвертьфинал Кубка Лиги. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов