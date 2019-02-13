Один из лидеров "Манчестер Юнайтед" пропустит ответный матч с ПСЖ

"Манчестр Юнайтед" проиграл в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (0:2).

Полузащитник английской команды Поль Погба не смог доиграть игру, так как получил 2 желтые карточки и был удален на 90-й минуте.

Из-за этого он не сможет участвовать в ответном матче, которые пройдет 6 марта во Франции.

В текущем сезоне Погба участвовал в 23 встречах, отметившись 8 голами и 11 ассистами.

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