Один из лидеров "Милана" высказался о возможном переходе в "Челси"



Ивуарийский полузащитник "Милана" Франк Кессье прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Челси".

"Мой контракт действует еще пять лет и я никуда не собираюсь уходить. У нас прекрасный тренер, который отлично делает свою работу. Мы поддерживаем его. Я счастлив в "Милане" и мечтаю, чтобы клуб вернулся в Лигу Чемпионов", - цитирует Кессье Sport Mediaset.

Ранее сообщалось, что "Милан" может обменять Кессье на хавбека Тьемуэ Бакайоко, который в данный момент выступает за итальянский клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне 22-летний Кессье провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал два голевых паса.

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