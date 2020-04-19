Один из лидеров "Наполи" готов перейти в "Ювентус"

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Один из лидеров "Наполи" готов перейти в "Ювентус"
Польский нападающий неаполитанского "Наполи" Аркадиуш Милик хочет перейти в туринский "Ювентус", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, "Ювентус" рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Форвард заинтересован в переходе, но пока что клубы переговоров не вели.

В нынешнем сезоне 26-летний Милик провел за "Наполи" 22 матча во всех турнирах и забил 12 голов. Его контракт с неаполитанским клубом действует до лета 2021 года.

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