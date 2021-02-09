Один из лидеров ПСЖ пропустит 1-й матч Лиги чемпионов с "Барселоной"
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино сообщил, что аргентинский полузащитник команды Анхель Ди Мария не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".
"Вопрос по Ди Марии закрыт. Но мы не изменим наш игровой план в первом матче с "Барселоной", несмотря на отсутствие Анхеля. Мы найдем правильное решение", - приводит слова Почеттино Goal.com.
Матч "Барселона" - ПСЖ запланирован на 16 февраля.
В нынешнем сезоне 32-летний Ди Мария провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 12 результативных передач.
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