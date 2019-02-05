Один из лидеров ПСЖ сможет сыграть с "Манчестер Юнайтед"

Итальянский полузащитник ПСЖ Марко Верратти сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист восстановился после травмы лодыжки и приступил к тренировкам в общей группе.

Матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ пройдет в Манчестере 12 февраля.

В нынешнем сезоне 26-летний Верратти провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах и забил один гол.

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