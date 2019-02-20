Один из лидеров ПСЖ вернулся к тренировкам в общей группе
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани полностью восстановился после повреждения травмы бедра, передает L’Equipe.
Вчера, 19 февраля, футболист приступил к тренировкам в общей группе и, вероятно, сможет участвовать в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Кавани был травмирован в матче 24-го тура французской Лиги 1 против "Бордо" (1:0). На замену уругвайцу вышел Килиан Мбаппе.
Первый матч ПСЖ с "Манчестер Юнайтед" состоялся 12 февраля и закончился со счетом 2:0. Ответная встреча пройдёт в Париже 6 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|62
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|25
|40
|6
|Монпелье
|24
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
|25
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|24
|31
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|24
|14