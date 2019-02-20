Один из лидеров ПСЖ вернулся к тренировкам в общей группе

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани полностью восстановился после повреждения травмы бедра, передает L’Equipe.



Вчера, 19 февраля, футболист приступил к тренировкам в общей группе и, вероятно, сможет участвовать в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".



Напомним, Кавани был травмирован в матче 24-го тура французской Лиги 1 против "Бордо" (1:0). На замену уругвайцу вышел Килиан Мбаппе.



Первый матч ПСЖ с "Манчестер Юнайтед" состоялся 12 февраля и закончился со счетом 2:0. Ответная встреча пройдёт в Париже 6 марта.

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