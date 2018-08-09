Один из лидеров "Реала" может потерять место в стартовом составе команды

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Один из лидеров "Реала" может потерять место в стартовом составе командыВедущий защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль в новом сезоне рискует потерять место в стартовом составе своей команды.

Так, по сведениям Football Espana, 26-летний бек вполне может проиграть конкуренцию за место в основе новичку "сливочных" Альваро Одриосоле. При этом вполне возможно, что новоиспеченный главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги отдаст предпочтение именно второму, так как ему симпатизирует стиль игры более молодого футболиста.

Напомним,  "Реал" ведет переговоры по 100-миллионному трансферу. | soccernews.ru

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