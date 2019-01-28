Один из лидеров "Реала" подал запрос на трансфер

Защитник "Реала" Марсело желает сменить клубную прописку.

Как сообщает Marca, 30-летний бразилец подал запрос на свой трансфер. Отмечается, что игрок намерен присоединиться к "Ювентусу", где он сможет воссоединиться с Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что Марсело был одним из лидеров "Реала" в последние годы и он сделал огромный вклад в победы клуба в Лиге Чемпионов (три года кряду).

Марсело выступает за "Реал" с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел 21 игру, забил три гола и отдал 4 ассиста.

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