Один из лидеров "Реала" подал запрос на трансфер

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Один из лидеров "Реала" подал запрос на трансфер

Защитник "Реала" Марсело желает сменить клубную прописку.

Как сообщает Marca, 30-летний бразилец подал запрос на свой трансфер. Отмечается, что игрок намерен присоединиться к "Ювентусу", где он сможет воссоединиться с Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что Марсело был одним из лидеров "Реала" в последние годы и он сделал огромный вклад в победы клуба в Лиге Чемпионов (три года кряду).

Марсело выступает за "Реал" с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел 21 игру, забил три гола и отдал 4 ассиста.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

невменяемость барсафанов не перестаёт удивлять, как вообще такое количество дегенератов смогло объединиться вокруг чего-то одного?)

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BARCAMAN
BARCAMAN

В Италии началась зима и у гея чмоНалду мерзнут пальцы.Срочно нужна теплая бразильская жопа друга.

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МАДРИД
МАДРИД

Понимает, что Рыгал - это дно, что политпроекту ничего не светит в ближайшие десятки лет.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Откуда вас петушар столько развелось?)

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петушалду
петушалду

Крысы бегут с тонущего корабля!

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