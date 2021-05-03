Один из лидеров "Реала" пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Челси"

Фото: официальный сайт "Реала"/Автор неизвестен

Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не сыграет в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с лондонским "Челси", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

У Варана диагностирована травма мышцы правой ноги. Это повреждение француз получил в матче 34-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (2:0).

В нынешнем сезоне 28-летний Варан провел за "Реал" 40 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Матч "Челси" - "Реал" состоится 5 мая.

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