Один из лидеров "Реала" пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Челси"
Фото: официальный сайт "Реала"/Автор неизвестен
Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан не сыграет в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с лондонским "Челси", сообщается на официальном сайте испанского клуба.
У Варана диагностирована травма мышцы правой ноги. Это повреждение француз получил в матче 34-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (2:0).
В нынешнем сезоне 28-летний Варан провел за "Реал" 40 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Матч "Челси" - "Реал" состоится 5 мая.
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