Один из лидеров "Реала" выступил за увольнение Лопетеги до Эль Класико
Ведущий полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич хочет, чтобы главный тренер его команды Хулен Лопетеги был уволен со своего поста до Эль Класико.
Согласно сведениям Football Espana, 33-летний хавбек "сливочных" недоволен работой наставника с момента начала его работы на "Сантьяго Бернабеу". Последние же результаты команды, по мнению хорвата, должны подтолкнуть руководство королевского клуба к расставанию с ним. Как считает лучший игрок мира прошлого сезона по версии ФИФА, смена тренера в преддверии матча против каталонской "Барселоны" в следующую субботу должна положительно сказаться на "Реале".
Напомним, Перес готов обновить трансферный рекорд "Реала". | soccernews.ru
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|20
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|Леванте
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|Эйбар
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