Один из лидеров "Ростова" готов к сокращению зарплаты

Фото инстаграм Данила Глебова

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов заявил, что открыт для переговоров об уменьшении оклада.

"Пересмотр контрактов футболистов в сторону резкого снижения зарплат? Ну, пусть пересматривают. Такие реалии сейчас. Поэтому, если понадобится что-то пересмотреть, пусть пересматривают. Пойдём навстречу руководству, если это нужно будет", - сказал Глебов.

22-летний хавбек в текущем сезоне сыграл за "Ростов" 22 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

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