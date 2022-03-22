Один из лидеров "Ростова" готов к сокращению зарплаты
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов заявил, что открыт для переговоров об уменьшении оклада.
"Пересмотр контрактов футболистов в сторону резкого снижения зарплат? Ну, пусть пересматривают. Такие реалии сейчас. Поэтому, если понадобится что-то пересмотреть, пусть пересматривают. Пойдём навстречу руководству, если это нужно будет", - сказал Глебов.
22-летний хавбек в текущем сезоне сыграл за "Ростов" 22 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
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